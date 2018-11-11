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На выборах в ДНР зафиксирована рекордная явка – 65%

11 Ноября 2018 в 14:47
На выборах в ДНР зафиксирована рекордная явка – 65%

Явка на выборах в ДНР на 14:00 по местному времени составила 65,9%. Об этом сообщила председатель ЦИК республики Ольга Позднякова.

В ДНР и ЛНР в воскресенье, 11 ноября, проходят выборы глав республик и депутатов парламента. Как рассказал в эфире НСН ранее советник главы самопровозглашённой ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник, люди идут на избирательные участки, несмотря на угрозы и запугивания с украинской стороны.

Он отметил, что на избирательных участках присутствуют наблюдатели, в том числе иностранные, а также журналисты. Нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.

В НАТО уже осудили проведение выборов в Донбассе. Руководство Альянса подчеркнуло, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям, а потому НАТО их не признают. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что такой позиции придерживается вся официальная Европа. При этом он назвал очень важным неофициальное присутствие иностранных наблюдателей на выборах в Донбассе. Их мнение, по словам Рара, может в дальнейшем быть учтено в ходе переговоров по мирному урегулированию.

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