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На устранение повреждений «Адмирала Кузнецова» потребуется 70 млн рублей

22 Ноября 2018 в 19:29
На устранение повреждений «Адмирала Кузнецова» потребуется 70 млн рублей

На устранение повреждений на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» потребуется порядка 70 миллионов рублей. Более 50 повреждений обнаружили специалисты на судне после ЧП с плавучим доком. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает РИА Новости. Он уточнил, что эта сумма по отношению к стоимости выполнения плановых работ составляет «доли процента». За чей счет будет проходить ремонт, Рахманов не сообщил.

Ранее начальник пресс-службы АО «Объединённая строительная корпорация» Татьяна Ганьжина в эфире НСН заявила, что ЧП, связанное с затоплением плавучего дока на судоремонтном заводе в ночь на 30 октября в Мурманске не повлияет на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова».

 

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