На Украине заявили об отказе населения от газа и переходе на дрова

Кандидат в президенты Украины и действующий депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что из-за высоких тарифов на газ население вынуждено переходить на дрова. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NewsOne.

Бойко сделал заявление в ходе предвыборной поездки по Закарпатью. Он сообщил, что жители региона отказываются от газа, который появился на территории сравнительно недавно – в 2006 году. Из-за дороговизны топлива жители вынуждены расстаться с«цивилизацией».

«Как можно оплачивать, субсидии нет, все работают. Как можно платить только за газ 4000 гривен. Соответственно они переходят на дрова», - заявил Бойко.

По данным Бойко, аналогичное положение дел и в других регионах страны.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил НСН, что у Киева нет плана «Б» на случай провала переговоров по газу с РФ.