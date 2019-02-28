На Украине вступил в силу запрет россиянам быть наблюдателями на выборах

Указ, который запрещает представителям России быть наблюдателями, два дня назад подписал президент страны Петр Порошенко.
RT напоминает, выборы главы государства на Украине состоятся 31 марта. За высший государственный пост будут бороться 44 кандидата, что является рекордным числом в современной истории страны.
Согласно результатам последнего опроса киевских социологов, шоумен Владимир Зеленский - наиболее популярный кандидат — за него готовы проголосовать более четверти избирателей.
Тот пообещал, что в случае выборов один из кандидатов сядет в тюрьму за многочисленные экономические преступления, коррупцию. Зеленский имел в виду ныне действующего президента Петра Порошенко.
Его, к слову, поддерживают 18% избирателей. На третьей строчке — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — за нее бы сейчас проголосовали 14%, уточняет РЕН-ТВ.
Ранее стало известно, что Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента Порошенко в связи с «хищениями в армии». Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН указал, что это ослабляет позицию президента: он может потерять несколько процентов рейтинга в ходе предвыборной гонки и не выйти во второй тур.