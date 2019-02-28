На Украине вступил в силу запрет россиянам быть наблюдателями на выборах

Закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине вступил в силу.

Указ, который запрещает представителям России быть наблюдателями, два дня назад подписал президент страны Петр Порошенко.

RT напоминает , выборы главы государства на Украине состоятся 31 марта. За высший государственный пост будут бороться 44 кандидата, что является рекордным числом в современной истории страны.

Согласно результатам последнего опроса киевских социологов, шоумен Владимир Зеленский - наиболее популярный кандидат — за него готовы проголосовать более четверти избирателей.

Тот пообещал, что в случае выборов один из кандидатов сядет в тюрьму за многочисленные экономические преступления, коррупцию. Зеленский имел в виду ныне действующего президента Петра Порошенко.

Его, к слову, поддерживают 18% избирателей. На третьей строчке — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — за нее бы сейчас проголосовали 14%, уточняет РЕН-ТВ.