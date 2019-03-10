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На Украине в столкновениях с националистами пострадали полицейские

10 Марта 2019 в 14:41
На Украине в столкновениях с националистами пострадали полицейские
Черкассы. Фото:Twitter

По данным Министерства внутренних дел Украины, в Черкассах в ходе столкновений с националистами пострадали 22 полицейских. Официальные данные опубликованы на сайте ведомства.

Накануне представители партии «Национальный корпус» сорвали выступление в Черкассах президента Украины Петра Порошенко. Националисты пытались взобраться на сцену, провоцировали драки участников митинга, пытались заблокировать кортеж Порошенко.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в интервью НСН также высказал мнение, что Порошенко покинет Украину, если проиграет президентскую гонку.

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