На Украине в столкновениях с националистами пострадали полицейские

Черкассы. Фото:Twitter

По данным Министерства внутренних дел Украины, в Черкассах в ходе столкновений с националистами пострадали 22 полицейских. Официальные данные опубликованы на сайте ведомства.

Накануне представители партии «Национальный корпус» сорвали выступление в Черкассах президента Украины Петра Порошенко. Националисты пытались взобраться на сцену, провоцировали драки участников митинга, пытались заблокировать кортеж Порошенко.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в интервью НСН также высказал мнение, что Порошенко покинет Украину, если проиграет президентскую гонку.