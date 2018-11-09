На Украине решили радикальными методами бороться с дефицитом газа

Экс-министр экономики Украины, депутат Верховной рады Виктор Пинзеник раскритиковал планы парламентариев запретить повышение цен на газ для населения. Об этом он написал на своей странице в соцсети. По мнению Пинзеника, авторы законопроекта о моратории ничего не добьются, и украинцам придется платить за газ в полном объеме.

Как отмечает Ura.ru, депутат в этой связи предложил радикальное решение.

«Хочу сделать свой вклад в "мораториетворчество". Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму? Тогда и газа не нужно будет», - написал он.

Следуя требования МВФ, Украина идет по пути постепенного повышения цен на голубое топливо, так с 1 ноября граждане будут платить за кубометр на 23,5% больше.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, чем обернется для украинцев повышение цен на газ.