Евгений Яранцев, который воевал в Донбассе, предложил украинским властям ведлить ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму для их продажи США.

«Я имею право получить там свои два гектара земли. Дайте мне их. Они могут быть объектом купли-продажи, особенно если эти гектары находятся под Крымским мостом, именно у выхода на полуостров», — добавил Яранцев.

По мнению, Ярцева, благодаря последующей сделке Украины и США Киев вернет стране полуостров.

«А потом мы запретим пользоваться мостом, который не ясно, почему построен без ведома хозяина этой земли», — цитирует Яранцева Газета.ru.

В результате референдума 2014 года Крым вернулся в состав России, а Севастополь приобрел статус города федерального значения. Украина результаты всенародного голосования не признает.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН опроверг высказывание главы МИДа Украины Павла Климкина об украинизации российского полуострова.