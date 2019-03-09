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На Украине предложили продать Крым США и вернуть его себе

9 Марта 2019 в 21:00
На Украине предложили продать Крым США и вернуть его себе

Евгений Яранцев, который воевал в Донбассе, предложил украинским властям ведлить ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму для их продажи США.

«Я имею право получить там свои два гектара земли. Дайте мне их. Они могут быть объектом купли-продажи, особенно если эти гектары находятся под Крымским мостом, именно у выхода на полуостров», — добавил Яранцев.

По мнению, Ярцева, благодаря последующей сделке Украины и США Киев вернет стране полуостров.

«А потом мы запретим пользоваться мостом, который не ясно, почему построен без ведома хозяина этой земли», — цитирует Яранцева Газета.ru.

В результате референдума 2014 года Крым вернулся в состав России, а Севастополь приобрел статус города федерального значения. Украина результаты всенародного голосования не признает.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН опроверг высказывание главы МИДа Украины Павла Климкина об украинизации российского полуострова.

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