Неизвестный бросил взрывное устройство в компанию мужчин на улице Военстрой в Запорожье, сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области.

От взрыва пострадали трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее НСН сообщала, что инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которую разыграли украинские спецслужбы, разделила мир журналистики на «до» и «после». Такое мнение высказала глава российского МИД Мария Захарова. По словам дипломата, украинские власти даже не поняли сначала, что натворили этим обманом.