Четверг
15 ноября
USD 68
EUR 76.76
Горячие новости

На Украине неизвестный бросил взрывное устройство в группу людей

15 Ноября 2018 в 01:18
На Украине неизвестный бросил взрывное устройство в группу людей

Неизвестный бросил взрывное устройство в компанию мужчин на улице Военстрой в Запорожье, сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области.

От взрыва пострадали трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее НСН сообщала, что инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которую разыграли украинские спецслужбы, разделила мир журналистики на «до» и «после». Такое мнение высказала глава российского МИД Мария Захарова. По словам дипломата, украинские власти даже не поняли сначала, что натворили этим обманом.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.