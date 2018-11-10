Захарова: «Дело Бабченко» разделило журналистику на «до» и «после»

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которую разыграли украинские спецслужбы, разделила мир журналистики на «до» и «после». Такое мнение высказала глава российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, украинские власти даже не поняли сначала, что натворили этим обманом.

«Вдруг та самая особость, которая была дана журналистам только в обмен на их абсолютную искренность, неангажированность и объективность, в один момент сгорает. Они становятся обывателями. За счет этого кульбита Бабченко они становятся приравненными к пропагандистам, врунам, лжецам, двойным агентам, перевертышам. К людям, которые решают свои конкретные задачи», — заявила Захарова в программе «Крутая история» на НТВ.

Дипломат призналась, что в МИД сразу заподозрили неладное, как только появилась информация об «убийстве» Бабченко, поэтому первое официальное заявление на Смоленской площади сделали только после сообщения уполномоченного по СМИ ОБСЕ.

Власти Украины заявили об убийстве Аркадия Бабченко 29 мая. По информации спецслужб, журналиста застрелили на лестничной клетке. На следующий день живой Бабченко появился на пресс-конференции. Глава СБУ Василий Грицак признался, что «убийство» журналиста было частью спецоперации по предотвращению покушения на него.