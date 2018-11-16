На Ставрополье в аварии погибла женщина

Инцидент произошел в 19:30 на 197-м километре дороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь», когда .водитель «Форда» выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном «Мерседес».

В результате аварии погибла женщина-пассажир «легковушки». Трое пассажиров последней и пять пассажиров вместе с водителем минивэна госпитализированы, передает «Блокнот».

Предположительно, в «Мерседесе» передвигались граждане республики Азербайджан. На месте ДТП сейчас работают наряды ДПС.

Ранее НСН сообщала, что семь человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ-2107» и пассажирской «ГАЗели» на Ставрополье.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ДТП семь пассажиров служебной «ГАЗели» были доставлены в больницу.