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7 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае

1 Ноября 2018 в 23:29
7 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае

Семь человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ-2107» и пассажирской «ГАЗели» на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ДТП семь пассажиров служебной «ГАЗели» доставлены в больницу, где их осматривают врачи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, передает РИА «Новости».

Ранее НСН сообщала, что на 81-м километре автодороги «Дивное - Большая Джалга - Красочный» в Ипатовском районе Ставрополья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «КамАЗа» и «ВАЗ-2107». Грузовик остановился на обочине дороги для ремонта. Вероятно, водитель легковой машины поздно заметил стоящий в темноте «КамАЗ» и выставленный аварийный знак. «Семерка» въехала в заднюю часть грузовика.


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