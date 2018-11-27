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На стартовом столе космодрома Восточный найден критический дефект

27 Ноября 2018 в 14:04
На стартовом столе космодрома Восточный найден критический дефект

На стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный обнаружен «критический дефект». Об этом говорится в договоре подряда, размещенном на сайте госзакупок.

Договор предусматривает разработку технических решений, корректировку рабочей и сметной документации (не связанных с ошибками проектирования), замену проектного оборудования и материалов. Отмечается, что «дефект критический».

Найдены также протечки через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки, а также другие нарушения, отмечает Ura.ru.

Ранее главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН рассказал, почему ущерб от нарушений при возведении космодрома «Восточный» в Амурской области составил более 10 миллиардов рублей.

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