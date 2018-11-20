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Гусев: Где большая стройка - там уголовные дела

20 Ноября 2018 в 22:00
Гусев: Где большая стройка - там уголовные дела
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

Топ-1: В СИЗО и колониях могут установить видеорегистраторы

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Павел Гусев: Депутат Госдумы Сергей Шаргунов планирует до конца года внести в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном использовании видеорегистраторов сотрудниками ФСИН при применении спецмер в СИЗО и колониях.

Видеорегистраторы – это, действительно, важный момент, ведь безобразия, которые мы увидели и о которых мы услышали в этом году, выходят за рамки, принятые в цивилизованном мире. Мне кажется, что по многим из этих случаев будут сняты художественные фильмы и написаны книги.

Топ-2: С начала года в России в результате «преступных посягательств» погибли более 900 детей

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
Павел Гусев: За последние девять месяцев 2018 года в России в результате «преступных посягательств» погибли более 900 детей. Статистика приведена на сайте Следственного комитета России.

А вот вам и ответ на давний спор о том, можно ли разрешать иностранцам усыновлять российских детей и увозить их за границу. Те 2-3 несчастных случая, которые произошли в Штатах и других странах, перекрыли нашим ребятам возможность быть усыновленными в другие страны. А, между тем, у нас, в России, дети исчезают без следа, над ними издеваются, их убивают, так и осталось неизменным.

Топ-3: Ущерб от нарушений при возведении космодрома «Восточный» превысил 10 миллиардов рублей

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
Павел Гусев: Ущерб от нарушений при возведении космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке в Амурской области превысил 10 миллиардов рублей. По выявленным случаям противоправных действий с 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. 

У нас в России всегда там, где большие стройки, большие деньги – там и уголовные дела. А то, что космодром – один из самых дорогих объектов в России – все знают. Теперь все узнали еще и о том, сколько там возбуждено уголовных дел. Это, между прочим, говорит еще и о том, что наши следственные органы работают, и работают хорошо.

Топ-4: С начала 2018 года Россию посетили больше миллиона туристов из ЕС

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Павел Гусев: С начала 2018 года Россию посетили больше миллиона туристов из ЕС. По данным Погранслужбы ФСБ, это больше на 58 тысяч человек, чем годом ранее. Лидером в формировании турпотока стала Германия.

Все это – очень хорошо. Россия - действительно замечательная страна. И надо отметить, что у нас улучшилась система гостиниц, вообще сфера обслуживания, что связано, в том числе, и с проведением чемпионата мира по футболу. Но, в то же время, нужно сказать что привлекательность Европы для российских туристов снижается, и вот почему. Там и кухня неплохая, и магазинчики, но вот с деньгами у наших граждан стало гораздо хуже. Поэтому-то интерес к России у наших граждан снижается.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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