На проспекте Вернадского произошло ДТП

В районе дома 86 по проспекту Вернадского на западе столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД РФ по городу.

Уточняется, что столкнулись «BMW» и «Kia». В результате аварии пострадали три человека.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, МЧС и бригада «скорой помощи».

В России могут запретить автомобили без подушек безопасности. С такой инициативой выступило «Движение автомобилистов России». «Эксплуатировать в современных условиях автомобили, не оснащенные подушками безопасности — это нонсенс. В большинстве цивилизованных стран действуют жесткие запреты — такие машины не должны выпускаться и использоваться. Ведь речь идет о человеческих жизнях», - заявил глава организации Виктор Похмелкин. Предложения ДАР уже вызвало дискуссию в профессиональной среде. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что о данном вопросе нельзя судить однозначно.