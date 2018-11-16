На праворульные авто временно разрешат не ставить ГЛОНАСС

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что систему ЭРА-ГЛОНАСС на праворульные автомобили временно разрешено не устанавливать. Соответствующее разрешение будет введено в ближайшие дни.

Решение о временной отмене техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», введенного с прошлого года, было принято на трехсторонней встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, врио губернатора Приморья и вице-премьера Юрия Трутнева, передает ТАСС.

Согласно действующему техрегламенту, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС». В Приморье это привело к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии, и конфликтам оборудования.

«Проблема есть, не очень понятно за что люди платят, я имею в виду установку, если эффект не достигается», - сказал Медведев.

Премьер добавил, что систему нужно заставить работать, для этого необходимо ее «интегрировать в мозги автомобиля», пишет «Русская планета».

Установка систем ГЛОНАСС с 1 апреля 2018 года выросла с 28 до 33 тыс. рублей.

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН призвал разрешить частным автомобилям не проходить техосмотр.

