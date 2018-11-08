Четверг
08 ноября
USD 66.09
EUR 75.68
Горячие новости

На пост губернатора Приморья претендуют уже 20 кандидатов

8 Ноября 2018 в 10:44
На пост губернатора Приморья претендуют уже 20 кандидатов
Число кандидатов в губернаторы Приморья достигло 20 человек. Краевой избирком сегодня принял документы ещё у двух претендентов — самовыдвиженцев.

Накануне идти не по партийным спискам решил коммунист Андрей Ищенко. В интервью Ura.ru политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев отметил, что такое решение, чтобы «сохранить лицо перед спонсорами».

Напомним, приём документов начался 26 октября и завершится 18 ноября.

На пост губернатора претендует и временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко.

Необходимость в повторном голосовании возникла после отмены итогов сентябрьской избирательной кампании.

Губернатор Приморья будет выбран 16 декабря.

Ранее директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире НСН рассказал, что приход в Приморье Олега Кожемяко спутал карты КПРФ.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.