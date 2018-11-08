На пост губернатора Приморья претендуют уже 20 кандидатов

Накануне идти не по партийным спискам решил коммунист Андрей Ищенко. В интервью Ura.ru политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев отметил, что такое решение, чтобы «сохранить лицо перед спонсорами».
Напомним, приём документов начался 26 октября и завершится 18 ноября.
На пост губернатора претендует и временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко.
Необходимость в повторном голосовании возникла после отмены итогов сентябрьской избирательной кампании.
Губернатор Приморья будет выбран 16 декабря.
Ранее директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире НСН рассказал, что приход в Приморье Олега Кожемяко спутал карты КПРФ.