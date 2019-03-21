На похоронах Юлии Началовой начался хаос

В эти минуты на Троекуровском кладбище в столице проходит прощание с певицей Юлией Началовой. Церемония началась в полдень и должна завершиться в 14:00. При этом, как отмечают «Дни.ру», поклонники исполнительницы начали собираться у кладбища с самого утра и уже в 10:00 все места на парковке оказались занятыми. Кроме того, представители СМИ подчёркивают, что охранники у входа просят не делать снимки и не задерживаться у гроба исполнительницы. Собравшиеся, в свою очередь, беспокоятся о том, что не успеют проститься с исполнительницей.

Отмечается, что на траурную церемонию на Троекуровском кладбище прибыли певица Ирина Салтыкова, дрессировщик Эдгард Запашный, исполнительница Илона Броневицкая, музыкант Влад Топалов, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и многие другие.

RT подчёркивает, похоронят певицу на Троекуровском кладбище столицы.

Между тем, ранее отец певицы композитор Виктор Началов заявил, что причиной смерти его дочери стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.

38-летняя российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта. Позже Началову ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели операцию, после которой вечером певица скончалась. Причиной смерти певицы стала остановка сердца.

В беседе с «МК» врач Василий Шуров, занимавшийся лечением Юлии Началовой, рассказал имеющихся у певицы финансовых проблемах. По словам Шурова, всем казалось, что исполнительница ни в чем не нуждалась, однако это было «далеко не так».



