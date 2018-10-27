На Первом канале пообещали рассмотреть резюме уволенной с NBC Келли

Приглашение к сотрудничеству американской телеведущей Мегин Келли, озвученное в эфире Первого канала, было иронией. Но если она пришлет свое резюме, его обязательно рассмотрят. Такое заявление сделали в субботу, 27 октября, в пресс-службе российского телеканала.

«Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть», — рассказали ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Накануне руководитель дирекции информационных программ Первого канала и ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов пригласи уволенную с NBC Мегин Келли работать в Россию. По его мнению, Келли уволили не за расистские высказывания, а за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое было записано в марте 2018 года, пишет RT.

Мегин Келли в марте 2018 года пообщалась с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщала НСН, разговор шел о вмешательстве РФ в выборы в США, отношении Путина к Трампу. После Келли заявила, что Путина «невозможно перемудрить», а также предположила, что президент РФ имеет компромат на Трампа.