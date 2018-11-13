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На московском кладбище произошел пожар

13 Ноября 2018 в 23:07
На московском кладбище произошел пожар

Возгорание площадью 50 кв. м произошло в бытовках, расположенных рядом с Дмитровским шоссе, вл. 124а в столичном районе Северный, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

В настоящее время пожар локализован.

В свою очередь, источник в экстренных службах пояснил Агентству «Москва», что пожар возник в бытовках для хранения инвентаря.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу расположено Старо-Марковское кладбище.

Старо-Марковское кладбище — кладбище на севере Москвы в районе Северный Северо-восточного административного округа на Дмитровском шоссе в бывшем посёлке Северный, вошедшем в черту Москвы в 1991 году. Основано в 1946 году, расположено в лесу.

Название происходит от находящейся рядом железнодорожной станции «Марк» Савёловского направления Московской железной дороги и бывшего одноимённого населённого пункта.

Ранее НСН сообщала, что в строительной бытовке в столичном районе Западное Дегунино произошел пожар.

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