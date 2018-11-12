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Строитель погиб в бытовке на севере Москвы в результате возгорания

12 Ноября 2018 в 20:42
Строитель погиб в бытовке на севере Москвы в результате возгорания

В строительной бытовке по адресу: ул. Путейская, д. 5 в столичном районе Западное Дегунино на площади 15 квадратных метров произошел пожар в строительной бытовке, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Источник в экстренных службах добавил, что при пожаре в бытовке по указанному адресу погиб один человек, еще один - пострадал.

Ранее НСН сообщала, семь человек погибли при пожаре на стройплощадке птицефабрики в Тюменской области. На месте пожарные были обнаружили семь тел погибших. Еще трое были госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие – граждане Таджикистана.

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