Строитель погиб в бытовке на севере Москвы в результате возгорания

В строительной бытовке по адресу: ул. Путейская, д. 5 в столичном районе Западное Дегунино на площади 15 квадратных метров произошел пожар в строительной бытовке, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Источник в экстренных службах добавил, что при пожаре в бытовке по указанному адресу погиб один человек, еще один - пострадал.

Ранее НСН сообщала, семь человек погибли при пожаре на стройплощадке птицефабрики в Тюменской области. На месте пожарные были обнаружили семь тел погибших. Еще трое были госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие – граждане Таджикистана.