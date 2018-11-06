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На МКС вышел из строя один из компьютеров управления

6 Ноября 2018 в 16:14
На МКС вышел из строя один из компьютеров управления
На российском сегменте Международной космической станции вышел из строя один из трех компьютеров управления. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в американских органах контроля за станцией.

Сбой произошёл «в модуле «Звезда». Пока восстановить работу компьютера не удается.

«Русская планета» напоминает, что после аварии с «Союзом» «Роскосмос» определил, что страхованием космических рисков займутся СОГАЗ и «Ингосстрах». При этом затраты госкорпорации увеличатся на 23 млн рублей.

Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН предложил «Роскосмосу» вообще не страховать запуски. По его словам, если есть деньги на вознаграждение страховщиков после удачных запусков, то лучше их вложить в специальный фонд.

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