На МКС вышел из строя один из компьютеров управления

На российском сегменте Международной космической станции вышел из строя один из трех компьютеров управления. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в американских органах контроля за станцией.

Сбой произошёл «в модуле «Звезда». Пока восстановить работу компьютера не удается.

«Русская планета» напоминает , что после аварии с «Союзом» «Роскосмос» определил, что страхованием космических рисков займутся СОГАЗ и «Ингосстрах». При этом затраты госкорпорации увеличатся на 23 млн рублей.