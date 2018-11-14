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На МКАД произошло ДТП

14 Ноября 2018 в 23:53
На МКАД произошло ДТП

Авария с участием двух автомобилей произошла на 63-м километре внешней стороны МКАД в районе Новорижского шоссе, в результате которой пострадал один человек, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

В результате аварии пострадал человек. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

В районе аварии временно перекрыты три полосы движения.

Ранее НСН сообщала, что на 58-м километре Московской кольцевой автодороги в районе природно-исторического парка «Москворецкий» произошло ДТП.

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