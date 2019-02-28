На Минском шоссе из-за мусоровоза произошло серьезное ДТП

Два человека пострадали в аварии с участием грузового автомобиля на 65-м километре Минского шоссе в районе Кубинки, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах.

Уточняется, что расцепился мусоровоз - прицеп выехал на встречную полосу движения и опрокинулся. Мусор вывалился на проезжую часть. В результате ДТП пострадали два человека.

Он добавил, что в районе аварии затруднено движение.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил ранее, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.

