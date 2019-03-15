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На Масленицу в деревне Универсиады съели семь тысяч блинов

15 Марта 2019 в 14:17
На Масленицу в деревне Универсиады съели семь тысяч блинов

Около семи тысяч блинов съели во время празднования Масленицы жители деревни Универсиады в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил мэр деревни Максим Орешников. Деревня Универсиады завершила свою работу 14 марта. Проведение Всемирных студенческих игр по срокам практически совпало с Масленицей, которую в нынешнем году отмечали с 4 по 10 марта.

Игры прошли со 2 по 12 марта. Ранее Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы рассказалаНСН, что даёт спортсменам разного уровня участие в молодёжном соревновании. «Наша сборная ещё со времён СССР относилась к этому именно так: чтобы в составе сборной были и топовые спортсмены, и ещё неизвестные. Это и передача опыта в этот момент, и совсем другая атмосфера. И ребята могут попробовать себя, и более старшие товарищи вспомнить Олимпиаду, потому что универсиада создаёт такую атмосферу. А сейчас, будучи страной, которая принимает соревнования, мы отнеслись к этому очень серьёзно», — рассказала Журова.

Мероприятия Универсиады в Красноярске посетили более 320 тысяч зрителей, отмечает RT.

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