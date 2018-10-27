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На Кубани тысячи человек остаются без света

27 Октября 2018 в 00:38
На Кубани тысячи человек остаются без света

Менее пяти тысяч человек остаются без электроснабжения в нескольких населенных пунктах на Кубани, сообщается на сайте «Россети».

«При восстановлении дорог и мостов энергетики максимально оперативно завершат работы», — говорится в сообщении.

В зоне ответственности «Россетей» ливни нарушили работу 38 линий электропередачи, вышли из строя 435 трансформаторных пунктов, без света оставались более 35 тысяч человек, передает «Интерфакс».

Как ранее сообщала НСН, сильные ливни, сели и наводнения в минувшие несколько дней привели к существенным разрушениям в регионе. Больше всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы Краснодарского края, а также Большой Сочи. На железнодорожном перегоне Греческий-Туапсе смыло насыпь, на станции Туапсе вода затопила железнодорожные пути, разрушено около двухсот метров федеральной трассы Джубга – Сочи. На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

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