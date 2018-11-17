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На корпусе аргентинской подлодки найдены следы деформации и взрыва

17 Ноября 2018 в 18:56
На корпусе аргентинской подлодки найдены следы деформации и взрыва

Пропавшая год назад аргентинская субмарина «Сан-Хуан» обнаружена и осмотрена. На корпусе найдены следу взрыва и деформации. Такие сведения сообщил родственникам экипажа командующий базой ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэль Аттис.

По его словам, защитный корпус подложки оказался полностью деформирован вследствие «направленного внутрь взрыва». Однако отверстий в корпусе нет и на части он не развалился. При этом мелкие обломки лодки обнаружена в радиусе 70 метров от нее, а части винта найдены зарытыми в морском дне.

Аргентинская подлодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября 2017 года при переходе с базы ВМС Аргентины «Ушуайя» в место постоянной дислокации на базе «Мар-дель-Плата». Командование лодкой незадолго до исчезновения сообщало о поступлении воды в систему вентиляции и о том, что эру проблему удалось решить. Через несколько часов в районе исчезновения субмарины был слышен взрыв.

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН ранее заявил, что обнаружение и осмотр подлодки не позволят установить причину ее гибели. Для установления причины судно необходимо поднять, а с этим Аргентина в одиночку не справится.

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