На Киевском шоссе произошло серьезное ДТП

На 28 километре в Новомосковском округе столицы произошло ДТП с участием двух автомашин, двое человек пострадали и один погиб, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по городу.

На месте ДТП устанавливаются все обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил ранее, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.