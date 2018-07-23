Поклонская объяснила свою позицию по закону о пенсиях

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская объяснила, почему единственная из всех членов партии проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе. Как пишет Крыминформ, Поклонская назвала российских женщин великими труженицами, на плечах которых лежит также забота о семье.

«Уверена, большинство понимает, что для женщин поднять пенсионный возраст до 63, то есть на целых 8 лет — много. Наши женщины помимо того, что великие труженицы, еще и очень терпеливые», — пояснила парламентарий.

При этом Поклонская процитировала данные Минтруда, который заявил об отсутствии проблем с наполняемостью Пенсионного фонда. В этом связи депутат сделала вывод и об отсутствии острой необходимости повышения пенсионного возраста.

«Политикам следует думать о соблюдении прав и интересов людей. «Следуя логике некоторых выкладок, получается, что лет через 50 средний возраст жизни россиян выйдет за отметку в 130 лет. Но мы же не шотландские горцы Дунканы Маклауды, к сожалению. Думаю, что основная работа предстоит при подготовке проекта ко второму чтению», — цитирует депутата Госдумы «Свободная пресса».

Напомним, 328 депутатов на прошлой неделе поддержали в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин на 5 лет –до 65, для женщин – на 8 – до 63 лет. При этом Наталья Поклонская была единственной из «Единой России». кто не поддержал документ.