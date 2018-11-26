На границе Украины и Польши начались столкновения

Между митингующими владельцами автомобилей c зарубежными номерами и дальнобойщиками на пункте пропуска «Ягодын» на границе Украины и Польши происходят столкновения, сообщает РИА «Новости».

Очередь на выезд из грузовых автомобилей — до 300 машин, а на въезд — около 50 машин.

Ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран Европейского Союза и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев.



По состоянию на утро понедельника, движение было затруднено на 10 пунктах пропуска на границе Украины с Польшей и Словакией.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что повышение цен на газ не заставит людей выйти на демонстрации, так как сегодня власти жестко подавят любой протест.

