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На границе Украины и Польши начались столкновения

26 Ноября 2018 в 23:45

Между митингующими владельцами автомобилей c зарубежными номерами и дальнобойщиками на пункте пропуска «Ягодын» на границе Украины и Польши происходят столкновения, сообщает РИА «Новости».

Очередь на выезд из грузовых автомобилей — до 300 машин, а на въезд — около 50 машин.

Ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран Европейского Союза и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев.

По состоянию на утро понедельника, движение было затруднено на 10 пунктах пропуска на границе Украины с Польшей и Словакией.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что повышение цен на газ не заставит людей выйти на демонстрации, так как сегодня власти жестко подавят любой протест.  

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