На Facebook удалены 1,5 млн видео стрельбы в мечети Новой Зеландии за 24 часа

Социальная сеть Facebook удалила 1,5 миллиона видеоматериалов со стрельбой в городе Крайстчёрче в Новой Зеландии. Об этом заявила представитель компании в стране Мия Гарлик, сообщает РИА Новости.

«В первые 24 часа мы удалили 1,5 миллионов записей атаки по всему миру, из которых 1,2 миллиона были блокированы при загрузке», - сказано в Twitter пресс-службы .

Гарлик также заявила, что Facebook продолжит эту работу, чтобы исключить доступ даже отредактированному контенту.

Напомним, в двух мечетях Крайстчёрча в пятницу в результате стрельбы погибли 50 человек и столько де пострадали. Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, назвала ЧП терактом. Обвинения в убийстве предъявлены одному человеку, Брентону Тарранту, 28-ми лет. В соответствии с судебным решением его содержание под стражей продлено до 5 апреля.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН заявил, что странам, где считают, что религиозные войны их не коснутся, пора избавиться от иллюзий.