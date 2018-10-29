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На борту потерпевшего катастрофу Boeing было 20 чиновников минфина Индонезии

29 Октября 2018 в 11:38
На борту потерпевшего катастрофу Boeing было 20 чиновников минфина Индонезии

Минфин Индонезии подтвердил, что на борту рухнувшего у берегов Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air находились 20 чиновников ведомства, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что никто из 189 человек, находившихся на борту воздушного судна, не выжил, передает «Свободная пресса». Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших в крушении. Он также отметил, что на месте крушения ведется поисково-спасательная работа.

Катастрофа произошла в понедельник рано утром по местному времени. Через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты пилоты Boeing 737 запросили возвращение, после чего лайнер пропал с радаров.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН исключил неподготовленность экипажа самолёта, потерпевшего крушение.  

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