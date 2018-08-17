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Мясники попросили власти помочь повысить цены на колбасу

17 Августа 2018 в 07:44
Мясники попросили власти помочь повысить цены на колбасу

Российское правительство попросили помочь мясоперерабатывающей индустрии установить более высокие цены на колбасу и мясные полуфабрикаты. С таким обращением к властям выступил Национальный союз мясопереработчиков, направивший письмо вице-премьеру правительства РФ Алексею Гордееву, пишут «Ведомости».

Мясники просят кабмин повлиять на торговые сети, чтобы они согласовали новые цены, обусловленные резким подорожанием стоимости сырья, сообщает Ura.ru. С начала 2018 года отечественная говядина выросла в цене на 10 процентов, импортная — на 25 процентов. В то же время стоимость свинины увеличилась на 30 процентов, а курятины — на 35 процентов. Мясопереработчики связывают подорожание сырья с ограничением импорта.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить называть некачественную колбасу колбасой. Мясники выступили против этой инициативы. 

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