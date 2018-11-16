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МВФ включил Крым и Севастополь в состав России

16 Ноября 2018 в 08:47
МВФ включил Крым и Севастополь в состав России

Международный валютный фонд (МВФ) в своем ноябрьском обзоре экономики включил Крым и Севастополь в состав России. Экономические данные по этому региону учитываются как общероссийские, пишут «Известия».

Эксперты издания отмечают, что экономическое признание демонстрирует значимость Крыма для Европы, из-за чего специалисты МВФ вынуждены учитывать реальные позиции полуострова.

В целом обзор МВФ «Regional Economic Outlook. Europe» посвящен замедлению темпов экономического роста в Европе, отмечает Ura.ru.

Ранее НСН написала о том, что Украина расписалась в своей неспособности противостоять РФ

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