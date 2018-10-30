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МВД предложило ужесточить наказание за езду без прав

30 Октября 2018 в 23:59
МВД предложило ужесточить наказание за езду без прав

Министерство внутренних дел России начало подготовку проекта поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточат наказание для водителей за управление транспортным средством без прав, передает РБК.

Сейчас наказание за вождение без прав предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В силовом ведомстве считают, что данные санкции «не позволяют в достаточной мере достигать целей административного наказания».

Как именно планируется ужесточить наказание за вождение автомобиля без прав, министерство пока не сообщает. Вопрос вынесен на всеобщее обсуждение, которое продлится до 13 ноября. МВД планирует принять поправки в КоАП об ужесточении наказания за данный вид правонарушения в феврале следующего года.

Ранее НСН сообщала, что московским водителям такси хотят запретить работать с правами иностранных государств. С таким предложением выступил департамент транспорта Москвы. Привлекать внимание к этой проблеме важно и нужно, однако следует учесть некоторые нюансы, заявил в эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Во-первых, странно реализовать инициативу только для столицы, а во-вторых, кто будет работать в такси, если убрать иностранных водителей.

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