Коррупция и обрушение рынка такси. Чем чреват запрет иностранных прав?

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Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» указал НСН на нюансы в предложении Дептранса обязать водителей получать российские удостоверения.

Московским водителям такси хотят запретить работать с правами иностранных государств. С таким предложением выступил департамент транспорта Москвы. Оно будет направлено в Госдуму, а также другие профильные органы власти, сообщает ТАСС.

«Мы выступаем за то, чтобы все водители такси в городе работали, используя наши национальные права. Если человек хочет работать на дорогах Москвы, он должен сдать экзамены, чтобы знать детали, особенности российского законодательства в области дорожного движения», — заявил замглавы департамента Дмитрий Пронин.

Привлекать внимание к этой проблеме важно и нужно, однако следует учесть некоторые нюансы, заявил в эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Во-первых, странно реализовать инициативу только для столицы, а во-вторых, кто будет работать в такси, если убрать иностранных водителей?

«Такого рода решение не может приниматься только по одному субъекту РФ. Правила дорожного движения едины по всей стране, поэтому если решение и принимать, то в масштабах РФ. Второе, у меня масса нареканий к таксистам, к тому, как они ездят, но возникает вопрос: а не обрушится ли рынок этих услуг? Кто будет работать в такси? И не будет ли массово усиливаться коррупция. Ведь для того, чтобы экстренно получить российские права, люди будут готовы платить любые деньги. Эти вопросы надо досконально прорабатывать. А в принципе, обсуждать это надо. Проблем с таксистами, и в первую очередь, с теми, кто приезжает сюда на заработки, очень много. Но не только в Москве», — подчеркнул Похмелкин.

Добавим, также в предложениях департамента содержится требование определить правовой статус агрегаторов такси и ввести их правовое регулирование в рамки транспортного законодательства. Помимо этого, по мнению экспертов, необходимо тщательно контролировать график работы и здоровье тех, кто отвечает за безопасную перевозку пассажиров, и не допускать переработок.