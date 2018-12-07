МВД опубликовало видео задержания тольяттинского маньяка

МВД обнародовало видео задержания в Москве подозреваемого в нападении с ножом на женщин в Тольятти. Как отмечает РЕН ТВ , все случаи произошли на территории Самарской области. Маньяк подстерегал своих жертв в безлюдных местах и подъездах, после чего нападал на них с холодным оружием.

Как сообщили в МВД, после допроса задержанного на Казанском вокзале в Москве 22-летнего Артема Семенова отконвоировали в Тольятти. Все женщины, на которых клал глаз подозреваемый, были блондинками в возрасте от 20 до 46 лет.

В полиции просят граждан, которые обладают какой-либо информацией о задержанном, звонить по телефонам 8 (848) 239-09-00 и 8 (848) 239-07-34.

Вопрос о переводе нижегородца на амбулаторное лечение зависит от того, насколько он осознал всю тяжесть своих преступлений, рассказал НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

