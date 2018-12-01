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Музыкантов IC3PEAK в Новосибирски задержала полиция

1 Декабря 2018 в 15:16
Музыкантов IC3PEAK в Новосибирски задержала полиция

Участникам московской музыкальной группы IC3PEAK пришлось объясняться с полицией в Новосибирске. В субботу, 1 декабря, музыкантов задержали правоохранители.

Как сообщил менеджер группы Олег Митрофанов, их доставили в линейный отдел полиции в Железнодорожном районе города.

«Нас здесь трое, плюс два сопровождающих, плюс местный организатор», - сказал Митрофанов, которого цитирует ТАСС.

Напомним, IC3PEAK должны были выступить в новосибирском клубе «Подземка» 28 ноября. Однако администрация заведения без объяснения причин отменила концерт.

Как ранее сообщала НСН, юрист Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал о существовании в России «чёрного списка» музыкантов. По его словам, он был составлен в центральном аппарате ФСБ. Правозащитник также сообщил о существовании указания о недопуске выступлений этих артистов в регионах России. Об этом Чиков написал в своём канале в Twitter после отмены концертов Элджея, Хаски, ICЗPEAK и других.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН не поверил в существование такого списка.

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