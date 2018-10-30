Мутко возглавит оргкомитет по подготовке саммитов в Челябинске

Вице-премьер РФ Виталий Мутко возглавит работу по подготовке саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске, сообщает его пресс-служба.

Во вторник Мутко обсудил подготовку к саммиту ШОС с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, передает «Интерфакс».

По поручению Дмитрия Медведева, власти области должны подготовить перечень мероприятий по подготовке к саммиту, которые требуют решений в самое ближайшее время.

Как ранее сообщала НСН, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении вице-премьера Виталия Мутко председателем комиссии по казачеству. В обязанности Мутко на новой должности будет входить «реализация стратегии развития государственной политики в отношении казачества до 2020 года».

Напомним, что в назначенном в мае этого года составе Кабмина Виталий Мутко занял пост вице-премьера по строительству. Кроме того, он курирует вопросы социально-экономического сотрудничество с Южной Осетией и Абхазией.