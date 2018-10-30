Вторник
30 октября
USD 65.81
EUR 75.04
Горячие новости

Мутко возглавит оргкомитет по подготовке саммитов в Челябинске

30 Октября 2018 в 22:56
Мутко возглавит оргкомитет по подготовке саммитов в Челябинске

Вице-премьер РФ Виталий Мутко возглавит работу по подготовке саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске, сообщает его пресс-служба.

Во вторник Мутко обсудил подготовку к саммиту ШОС с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, передает «Интерфакс».

По поручению Дмитрия Медведева, власти области должны подготовить перечень мероприятий по подготовке к саммиту, которые требуют решений в самое ближайшее время.

Как ранее сообщала НСН, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении вице-премьера Виталия Мутко председателем комиссии по казачеству. В обязанности Мутко на новой должности будет входить «реализация стратегии развития государственной политики в отношении казачества до 2020 года».

Напомним, что в назначенном в мае этого года составе Кабмина Виталий Мутко занял пост вице-премьера по строительству. Кроме того, он курирует вопросы социально-экономического сотрудничество с Южной Осетией и Абхазией.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.