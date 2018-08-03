Мутко возглавил комиссию по казачеству

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении вице-премьера Виталия Мутко председателем комиссии по казачеству. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщается на официальном портале правовой информации.

В обязанности Мутко на новой должности будет входить «реализация стратегии развития государственной политики в отношении казачества до 2020 года». Помимо Мутко в комиссию входят первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин, а также директор департамента Минкульта Андрей Малышев. Как пишет Ura.Ru, Игорь Баринов, ранее возглавлявший эту комиссию, станет заместителем нового председателя.

Напомним, что в назначенном в мае этого года составе Кабмина Виталий Мутко занял пост вице-премьера по строительству. Кроме того, он курирует вопросы социально-экономического сотрудничество с Южной Осетией и Абхазией.