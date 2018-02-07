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Мутко: Россия выплатит половину штрафа МОК в ближайшее время

7 Февраля 2018 в 18:17
Мутко: Россия выплатит половину штрафа МОК в ближайшее время

Половина штрафа, вынесенного России Международным олимпийским комитетом 5 декабря, будет выплачена в ближайшее время. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил Виталий Мутко. По словам вице-премьер РФ, вторую часть штрафа, общая сумма которого составляет 15 миллионов долларов, планируется выплатить после 24 февраля.

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Напомним, в декабре прошлого года исполком Международного олимпийского комитета заявил об отстранении сборной России от участия в Играх-2018. «Чистым» атлетам  позволено выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Кроме того, МОК обязал Олимпийский комитет России выплатить штраф в размере 15 миллионов долларов. Эта сумма предназначена для того,  чтобы компенсировать расходы, затраченные на допинг-расследование.

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