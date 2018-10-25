Мост на трассе Сочи - Джубга восстановят к воскресенью

Упрдор «Черноморье» приступило в круглосуточном режиме к работам по отсыпке земляного полотна на подходе к мосту через реку Макопсе, который разрушился в результате паводка в п. Макопсе в Лазаревском районе Сочи, сообщает пресс-служба ФКУ.

Специалисты рассчитывают открыть проезд через мост в реверсивном режиме в субботу, а в полном объеме - 28 октября.

Сейчас движение транспорта организовано по временной схеме.

Размыв насыпи на примыкании к опоре №2 (береговой устой) моста на 91-м км федеральной трассы А147 Джубга - Сочи произошел в ночь на 25 октября из-за мощного потока паводковых вод, передает «Интерфакс».

Ранее НСН сообщала, что режим ЧС введен в Сочи из-за непогоды до особого распоряжения. В результате обильных дождей 24-25 октября в Сочи были подтоплены частные домовладения, объекты социальной сферы и культуры, размыты автомобильные дороги муниципального значения, что создало угрозу жизни и здоровью людей в городе-курорте.