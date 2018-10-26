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Москвичей призвали заменить полис ОМС до 1 ноября

26 Октября 2018 в 12:04
Москвичей призвали заменить полис ОМС до 1 ноября

Полис обязательного медицинского страхования москвичам нужно будет получить до 1 ноября. Об этом сообщил столичный городской фонд ОМС, отметив при этом, что смена страховой компании возможна только раз в год (исключение составляют только случаи переезда в другой регион), сообщает RT.

Выдача новых полисов возобновится с 1 января 2019 года, сообщает Газета.ру.

Отмечается, что сейчас в Москве застраховано 12,3 миллионов человек. При этом у 6,5 миллионов до сих пор на руках старый полис, пишут « Дни.ру».

Напомним, единые требования к полису были приняты с 2011 года.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН рассказал о «медицинском фастфуде».

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