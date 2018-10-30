Москвичам посоветовали не садиться за руль из-за гололедицы

Московским автомобилистам в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали во вторник отказаться от личного автотранспорта и пересесть на общественный. В сообщении, размещенном в твиттере ЦОДД, обращается внимание на выпавший снег, гололедицу на дорогах. Специалисты предупредили, что ночью стоит выезжать на совей машине лишь в том случае, если водители успели поменять летнюю резину на зимнюю, пишет «Газета.ру».

Между тем, в пресс-службе подмосковного Минтранса сообщили, что минувшей ночью на уборку дорог вышли порядка трехсот единиц коммунальной техники. В ее задачи входило очистка трасс от снега и их обработка песко-соляной смесью, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что 5 млн автомобильных штрафов за два года не было оформлено и оплачено в Москве в результате сбоя в федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД. при этом председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН предположил, что сбой системы мог быть спровоцирован инспекторами ГИБДД.