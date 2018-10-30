Вторник
30 октября
USD 65.81
EUR 75.04
Горячие новости

Москва вошла в число городов с самой дорогой недвижимостью

30 Октября 2018 в 16:36
Москва вошла в число городов с самой дорогой недвижимостью

В рейтинге городов мира с самой дорогой недвижимостью Москва заняла 13 место. Исследование было проведено международной консалтинговой компанией Knight Frank. По сравнению с предыдущим рейтингом российская столица поднялась на две строчки, отмечает RT.

Города были ранжированы по площади жилья, которую можно приобрести за 1 млн долларов.

В исследовании отмечается, что особенно дорогое жилье в Москве находится на Патриарших прудах. Там, по данным агентства, за 1 млн долларов можно приобрести 37 квадратных метров жилплощади.

Между тем, наиболее дорогая недвижимость находится в Монако, Гонконге и Лондоне. Всего в списке 20 городов. 

Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН рассказал, чем может обернуться большое количество кредитов россиян. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.