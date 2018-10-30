Москва вошла в число городов с самой дорогой недвижимостью

В рейтинге городов мира с самой дорогой недвижимостью Москва заняла 13 место. Исследование было проведено международной консалтинговой компанией Knight Frank. По сравнению с предыдущим рейтингом российская столица поднялась на две строчки, отмечает RT.

Города были ранжированы по площади жилья, которую можно приобрести за 1 млн долларов.

В исследовании отмечается, что особенно дорогое жилье в Москве находится на Патриарших прудах. Там, по данным агентства, за 1 млн долларов можно приобрести 37 квадратных метров жилплощади.

Между тем, наиболее дорогая недвижимость находится в Монако, Гонконге и Лондоне. Всего в списке 20 городов.

Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН рассказал, чем может обернуться большое количество кредитов россиян.

