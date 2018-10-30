Россияне захлебнулись в кредитах. Экономист предсказал резкий спад экономики

В эфире НСН руководитель Центра экономических исследований рассказал, какие меры необходимо принять государству для улучшения статистики перекредитования среди населения.

За первые шесть месяцев 2018 года россияне взяли рекордные 68,3 миллиарда рублей потребительских кредитов для того, чтобы покрыть предыдущие задолженности. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», передает РИА Новости. В докладе говорится, что сумма потребительского кредита, который берется для рефинансирования, в среднем составляет 520 тысяч рублей. Это на 17% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года. Увеличилось и количество договоров рефинансирования. В первом полугодии их было заключено более 131 тысячи, а за этот же период в прошлом году - только 92 тысячи. Среди всех займов доля рефинансирования потребительских кредитов составила 2,28%, что больше, чем за такой же период прошлого года на 0,78%.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов Василий Колташов в эфире НСН рассказал, чем может обернуться большое количество кредитов россиян. Эксперт обратил внимание на то, что высокие проценты в купе с перекредитованием могут отразиться на всей экономической ситуации в стране.

«Рост статистики по перекредитованию, указывает на то, что мы сталкиваемся с последствиями кредитного роста. Несколько лет назад казалось, что увеличение задолженностей россиян это отличный и неизменно устойчивый способ поддержания роста экономики и внутреннего рынка. Однако сейчас мы видим, что люди начали захлёбываться. Эти данные как раз наглядно это показывают. Когда такое происходит, необходимо, чтобы государство подумало о том, как ему уменьшить долговое давление на граждан, хотя бы уменьшив проценты по кредитам», — объяснил экономист.

По его словам, сегодня ставка Центрального банка России может отличаться от цены кредита более чем в два раза. Экономист отметил, что в этом случае не берутся микрокредиты под тысячи процентов. При этом россияне на данном этапе уже «не тянут» проценты, которые больше похожи на «ростовщические». Василий Колташов предположил, что в сложившейся ситуации людям может помочь только ограничение процентной ставки.

«Если бы превышение ставки ЦБ было бы не более 2-3%, наверное, удалось бы несколько улучшить эту статистику или, по крайней мере, избежать её дальнейшего ухудшения. Вся цена кредитов была бы уменьшена, и людям стало бы легче. Конечно, будет большая критика со своими аргументами, подключится лобби. Однако если россияне продолжат брать в долг для того, чтобы перекрыть уже имеющийся, растянуть время, но выплачивать значительные проценты, это приведет к тому, что в какой-то момент очень сильно провалится потребительский спрос, и пострадают все те, кто сейчас рассчитывают на деньги россиян», — заявил Колташов.

В частности эксперт обратил внимание, что в первую очередь пострадают производители сельхозпродукции, одежды, предметов быта, мебели, автомобилей и жилья, застройщики.

«Получится, что кредиторы высосут те деньги, которые, в сущности, в рамках экономики, им не предназначены. Они предназначены, в первую очередь, для того, чтобы дать импульсы реальному сектору, где люди работают и получают зарплату, под которую они и берут кредиты», — заключил он.

Напомним, ранее стало известно, что Центробанк предлагает ограничить ставки по кредитам и займам до 1% в сутки. РБК ссылается на поправки к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Если новации будут одобрены, то ограничения вступят в силу с 1 июля 2019 года.