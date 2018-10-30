Россияне захлебнулись в кредитах. Экономист предсказал резкий спад экономики

За первые шесть месяцев 2018 года россияне взяли рекордные 68,3 миллиарда рублей потребительских кредитов для того, чтобы покрыть предыдущие задолженности. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», передает РИА Новости. В докладе говорится, что сумма потребительского кредита, который берется для рефинансирования, в среднем составляет 520 тысяч рублей. Это на 17% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года. Увеличилось и количество договоров рефинансирования. В первом полугодии их было заключено более 131 тысячи, а за этот же период в прошлом году - только 92 тысячи. Среди всех займов доля рефинансирования потребительских кредитов составила 2,28%, что больше, чем за такой же период прошлого года на 0,78%.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов Василий Колташов в эфире НСН рассказал, чем может обернуться большое количество кредитов россиян. Эксперт обратил внимание на то, что высокие проценты в купе с перекредитованием могут отразиться на всей экономической ситуации в стране.
«Рост статистики по перекредитованию, указывает на то, что мы сталкиваемся с последствиями кредитного роста. Несколько лет назад казалось, что увеличение задолженностей россиян это отличный и неизменно устойчивый способ поддержания роста экономики и внутреннего рынка. Однако сейчас мы видим, что люди начали захлёбываться. Эти данные как раз наглядно это показывают. Когда такое происходит, необходимо, чтобы государство подумало о том, как ему уменьшить долговое давление на граждан, хотя бы уменьшив проценты по кредитам», — объяснил экономист.
По его словам, сегодня ставка Центрального банка России может отличаться от цены кредита более чем в два раза. Экономист отметил, что в этом случае не берутся микрокредиты под тысячи процентов. При этом россияне на данном этапе уже «не тянут» проценты, которые больше похожи на «ростовщические». Василий Колташов предположил, что в сложившейся ситуации людям может помочь только ограничение процентной ставки.
«Если бы превышение ставки ЦБ было бы не более 2-3%, наверное, удалось бы несколько улучшить эту статистику или, по крайней мере, избежать её дальнейшего ухудшения. Вся цена кредитов была бы уменьшена, и людям стало бы легче. Конечно, будет большая критика со своими аргументами, подключится лобби. Однако если россияне продолжат брать в долг для того, чтобы перекрыть уже имеющийся, растянуть время, но выплачивать значительные проценты, это приведет к тому, что в какой-то момент очень сильно провалится потребительский спрос, и пострадают все те, кто сейчас рассчитывают на деньги россиян», — заявил Колташов.
В частности эксперт обратил внимание, что в первую очередь пострадают производители сельхозпродукции, одежды, предметов быта, мебели, автомобилей и жилья, застройщики.
«Получится, что кредиторы высосут те деньги, которые, в сущности, в рамках экономики, им не предназначены. Они предназначены, в первую очередь, для того, чтобы дать импульсы реальному сектору, где люди работают и получают зарплату, под которую они и берут кредиты», — заключил он.Напомним, ранее стало известно, что Центробанк предлагает ограничить ставки по кредитам и займам до 1% в сутки. РБК ссылается на поправки к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Если новации будут одобрены, то ограничения вступят в силу с 1 июля 2019 года.