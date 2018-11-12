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Москва попала в Топ-10 лучших для жизни городов мира

12 Ноября 2018 в 16:39
Москва попала в Топ-10 лучших для жизни городов мира

Москва вошла в Топ-10 лучших для жизни городов мира. В рейтинге World's Best Cities, составленном международной консалтинговой компанией Resonance, российская столица занимает шестое место, сообщает телеканал «360». Москву в списке опережают Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона. В десятке лучших для жизни также Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско, передает RT.

Составители рейтинга учитывали такие показатели, как развитость инфраструктуры, уровень туризма, доступность жилья, возможность трудоустройства, состояние экологии - всего 23 показателя.

Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал в эфире НСН, что избранному губернатору Хакасии Валентину Коновалову будет крайне сложно руководить регионом без федеральной поддержки.

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