Москва и Петербург готовятся ввести экологические зоны для автомобилей

В Москве и Санкт-Петербурге появятся зоны, куда могут запретить въезжать машинам с двигателем низкого экологического класса. Как отмечает «Коммерсантъ», соответствующий проект Минтранс направил на согласование в профильные ведомства. Отмечается, что в рамках инициативы также будет введен новый штраф для водителей за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.

Как отмечает РЕН ТВ, знак, обозначающий экологически чистую зону, был введен в ПДД еще летом 2018 года, но пока нигде не применялся. На нем обозначена цифра, которая устанавливает экологический класс двигателя автомобиля ("Евро-0", "Евро-1", "Евро-2" и т.д.).

Между тем, ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР выступили с инициативой привлекать к ответственности должностных лиц за незаконную эвакуацию автомобилей без составления протокола. По мнению инициативной группы, сотрудники ГИБДД зачастую злоупотребляют полномочиями и потакают людям, осуществляющим эвакуацию автомобиля.

В законопроекте предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за эвакуацию без составления протокола, без понятых и без видеозаписи на лиц, которые принимают решение об эвакуации. Для водителей эвакуаторов штраф составит от 5 до 50 тысяч рублей.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН поделился мнением об инициативе народных избранников.