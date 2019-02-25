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Общество

«Синие ведерки»: Штрафы не спасут водителей от разгула эвакуации

25 Февраля 2019 в 19:44
«Синие ведерки»: Штрафы не спасут водителей от разгула эвакуации
Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН выразил мнение, что идея штрафовать должностных лиц за незаконную эвакуацию транспортного средства правильная, но нуждается в доработке.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР выступили с инициативой привлекать к ответственности должностных лиц за незаконную эвакуацию автомобилей без составления протокола. По мнению инициативной группы, сотрудники ГИБДД зачастую злоупотребляют полномочиями и потакают людям, осуществляющим эвакуацию автомобиля.

В законопроекте предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за эвакуацию без составления протокола, без понятых и без видеозаписи на лиц, которые принимают решение об эвакуации. Для водителей эвакуаторов штраф составит от 5 до 50 тысяч рублей.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН поделился мнением об инициативе народных избранников.

«Проблема стоит довольно остро. Эвакуаторщики сначала хватают машину и только потом составляют все документы, уже отъехав от места эвакуации автомобиля. Поэтому идея депутатов правильная и хорошая. Однако есть один минус. Он заключается в том, что если вы не застали эвакуацию в процессе погрузки вашего автомобиля, то доказать нарушение последовательности действий, то, что протокол был составлен после того, как машину уже погрузили и увезли, будет практически невозможно», - заявил Шкуматов.

«Автовладельцы, которые успели застать сотрудников за похищением своего автомобиля, когда его еще не успели погрузить и увезти, не задумываются над такими мелочами, составлен протокол задержания или нет», - сказал собеседник НСН. Поэтому в данной ситуации, считает Шкуматов,  необходимо немного изменить формулировки и, возможно, уведомлять автовладельца о том, что его автомобиль подлежит эвакуации, чтобы человек пришел и пресек правонарушение.

«Необходимо также модернизировать систему оформления документов таким образом, чтобы у автовладельца оставались хоть какие-то доказательства того, что автомобиль был эвакуирован в соответствии с законодательством РФ.  Но в любом случае это лучше, чем ничего и этот законопроект поставит на место тех должностных лиц, которые привыкли нарушать закон», - уверен эксперт.

Шкуматов также подчеркнул, что во всем мире эвакуация является последним способом воздействия на автовладельца.

«Такой разгул эвакуации наблюдается только в России и только потому, что на этом могут заработать владельцы частных эвакуаторов и штрафных стоянок», - заключил он.

Ранее в Госдуме предложили забирать автомобиль у водителей при совершении ДТП. Как пояснил автор инициативы, первый зампредседателя Комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, средство «совершения преступления и орудие убийства» нужно отдавать на погашение вреда жертвам аварий. Депутат полагает, что автолюбители, попавшие в серьёзную аварию в состоянии опьянения, но не скрывшиеся с места ДТП, должны нести меньшую ответственность, чем человек, покинувший место аварии. 

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