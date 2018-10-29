Московских водителей призвали отказаться от поездок на летней резине

Водителям в столичном регионе из-за начавшегося снега не следует в ночное время ездить на автомобилях с летней резиной, предупредила пресс-служба Центра организации дорожного движения в Twitter. Также водителям порекомендовали проверить работу аккумулятора: в холодное время он может разрядиться, передает Агентство «Москва».

Как рассказал НСН координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов, Гидрометцентр России дал рекомендации для водителей Москвы и Подмосковья заменить летнюю резину на зимнюю в начале ноября, когда температура воздуха понизится до 3-5 градусов. Но лучше, по словам Шкуматова, это сделать чуть раньше.