Шкуматов рассказал, когда москвичам менять резину

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных автомобильных новостей на его взгляд.



Топ-1: АЗС больше не могут сдерживать цены на топливо

Нефтяные компании утверждают, что сдерживать цены на АЗС больше не представляется возможным, заправки работают в убыток. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на участников совещания по топливному рынку у зампреда правительства Дмитрия Козака. Сообщается, что нефтяники готовы отпускать розничные цены.

Тем временем, в сети уже распространяются фото неких документов, где цена на 95 бензин в первом квартале 2019 года указана выше 50 рублей за литр.

Топ-2: В Гидрометцентре посоветовали менять резину в начале ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал рекомендации для водителей Москвы и Подмосковья. По его словам, заменить летнюю резину на зимнюю столичным автовладельцам стоит в начале ноября, когда температура воздуха понизится до 3-5 градусов.

Я, в свою очередь, рекомендую последовать совету Романа Вильфанда или даже поменять летнюю резину на летнюю чуть раньше. Поверьте, хуже от этого никому не будет.

Топ-3: Проезд в автобусах в часы пик предложили сделать дороже

Проезд в автобусах в часы пик предложили сделать дороже. В общественном транспорте могут появиться динамические тарифы, при которых проезд станет дешевле днем и дороже в период максимальной нагрузки.

Только вот у многих пассажиров общественного транспорта особого выбора, в какое время ехать на работу, нет. Их рабочий день нормирован: он начинается и заканчивается в определенное время. Для таких «счастливчиков» поездка на работу и с работы будет заметно дороже.

Топ-4: Размер средней выплаты ОСАГО снизился по сравнению с прошлым годом

Размер средней выплаты ОСАГО за январь-сентябрь 2018 года составил 65 823 рублей — на 15% меньше аналогичного периода в 2017 году. Средняя цена полиса упала на 1,8% — до 5 703 рублей.

Такую статистику опубликовал Российский союз автостраховщиков. Руководство организации считает, что падение размера средней выплаты связано с расширением практики возмещения ремонтом — деньги по ОСАГО в целом дают все реже.